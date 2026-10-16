İstanbul'da selin izleri helikopter kamerasına yansıdı, Haliç kahverengine büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İstanbul'da selin izleri helikopter kamerasına yansıdı, Haliç kahverengine büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul\'da selin izleri helikopter kamerasına yansıdı, Haliç kahverengine büründü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle birçok işyeri, ev ve yolu su bastı. Emniyet helikopteri kamerası, Ayazağa'daki sel felaketinin izlerini, hasar gören onlarca aracı ve kahverengine bürünen Haliç'i görüntüledi; bazı alanların hâlâ suyla kaplı olduğu görüldü.

İstanbul'da şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinin boyutu emniyetin helikopter kamerasınca görüntülendi. Hasar gören onlarca araç, suya gömülen işyerleri ve kahverengine bürünen Haliç görülüyor.

FELAKETİN BOYUTU HELİKOPTER KAMERASINDA

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle bir çok işyeri, ev ve yolu su bastı. Özellikle Ayazağa'da hayatı felç eden sel felaketinin izleri emniyetin helikopter kamerasına yansıdı. Felaketin boyutları görüntülenirken, megakentte bazı alanların hala suyla kaplı olduğu görüldü.

BOĞAZ'IN RENGİ DEĞİŞTİ

Hasar gören onlarca araç da objektife yansıdı. Haliç'te suyun renginin değiştiği görülüyor. İstanbul'un incisi Haliç'in kahverengine büründüğü kayda geçti. İstanbul Boğazı'nın renginde de farklılık olduğu görüntülendi. Bir kısmı turkuaz olan bir kısmı da kahverengine dönen Boğaz havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerHava DurumuHelikopter3. SayfaİstanbulAyazağaGüncelHaliçYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı
18:38
İstanbul’da hafta sonu da eğitime yağış molası Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
18:04
Kocaeli’nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu İki şehirde can kaybı 5’e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 18:46:35. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da selin izleri helikopter kamerasına yansıdı, Haliç kahverengine büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei