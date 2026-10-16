İstanbul\'da selin izleri helikopter kamerasına yansıdı, Haliç kahverengine büründü

İstanbul'da şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinin boyutu emniyetin helikopter kamerasınca görüntülendi. Hasar gören onlarca araç, suya gömülen işyerleri ve kahverengine bürünen Haliç görülüyor.

FELAKETİN BOYUTU HELİKOPTER KAMERASINDA

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle bir çok işyeri, ev ve yolu su bastı. Özellikle Ayazağa'da hayatı felç eden sel felaketinin izleri emniyetin helikopter kamerasına yansıdı. Felaketin boyutları görüntülenirken, megakentte bazı alanların hala suyla kaplı olduğu görüldü.

BOĞAZ'IN RENGİ DEĞİŞTİ

Hasar gören onlarca araç da objektife yansıdı. Haliç'te suyun renginin değiştiği görülüyor. İstanbul'un incisi Haliç'in kahverengine büründüğü kayda geçti. İstanbul Boğazı'nın renginde de farklılık olduğu görüntülendi. Bir kısmı turkuaz olan bir kısmı da kahverengine dönen Boğaz havadan görüntülendi.