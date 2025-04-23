İstanbul'da Şiddetli Deprem ve Trafik Yoğunluğu

Deprem anı ve trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

İstanbul'da etkili olan şiddetli deprem Ataşehir'de bulunan bir avize dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde depremin etkisiyle avizelerin sallandığı görüldü

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli deprem Ataşehir'de bulunan bir avize dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde depremin etkisiyle avizelerin sallandığı görüldü. Öte ayandan D-100 karayolunda oluşan yoğun trafik dron ile görüntülendi.

AFAD verilerine göre Silivri'de saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem çok sayıda çevre illerden de hissedildi. Deprem anı Ataşehir'de bulunan bir avize dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şiddetli deprem ile birlikte avizelerin sallandığı ve çalışanların hızla kendilerini dışarı attığı görüldü. Öte yandan mega kent İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'lara çıktı. D-100 kara yolu Kozyatağı mevkiindeki yoğun trafik havadan görüntülendi.

Çalışan Önder Kaya, "En üst katta avizeleri asarken bir anda avizelerden ses duydum. İlk etapta biraz bekledim ama ikinci esnada sert vurunca dışarı çıktım. Biraz sakinlik vardı ama insan ister istemez biraz ürperiyor. Ciddi bir telaş yapmadım" dedi.