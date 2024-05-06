İstanbul'da Sokak Kavgaları: Kadın Yere Düştü, Polis Güçlükle Ayırdı - Son Dakika
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İstanbul'da Sokak Kavgaları: Kadın Yere Düştü, Polis Güçlükle Ayırdı

İstanbul\'da Sokak Kavgaları: Kadın Yere Düştü, Polis Güçlükle Ayırdı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşanan sokak kavgaları güvenlik kameralarına yansıdı. Şişli'de bir kadının yerde kalmasına neden olan kavga, Kağıthane'de polisin müdahalesiyle son bulurken, Pendik'te ise cadde ortasında yaşanan tekme ve yumruklu kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

06.05.2024 10:07
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Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın, aldığı darbelerle yerde kaldı. Kağıthane'de sokak arasında iki kişi arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırabildi. Pendik'te ise iki grup cadde ortasında tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sokaklarda ve caddelerde yine sinirler gerildi. Bazı vatandaşlar arasında kimi zaman küfürleşme, kimi zaman da başka nedenlerle kavga çıktı. Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde yaşanan kavgada iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O esnada kavgaya dahil olan bir kadın ise aldığı darbelerle yere düştü. Yerden kalktıktan sonra küfür ederek saldırmaya devam eden kadın güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gençler zorlukla ayrıldı

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavganın seslerini duyan esnaf ve arkadaşları olay yerine gelerek gençleri ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin uzun süre mesai harcaması üzerine sinirli gençler güçlükle sakinleştirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cadde ortasında tekmeler konuştu

Pendik'te ise iki grup arasında cadde ortasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Araç trafiğinin ortasında yaşanan kavgaya sürücüler kornalarla tepki gösterirken, gençler o esnada yumruklaşmaya devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga daha da büyümeden sonlandırıldı. O anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sokak Kavgaları: Kadın Yere Düştü, Polis Güçlükle Ayırdı - Son Dakika

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