İstanbul'da sokak ortasında silahlı kavga kamerada: Evinde kendisini vurunca yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da sokak ortasında silahlı kavga kamerada: Evinde kendisini vurunca yakalandı

Ulus'ta iki arkadaş arasında çıkan kavgada silahlarla birbirlerine ateş açıldı. Kavganın sokağa taşması sonucu bir kişi bacağından yaralandı. Saldırgan, evinde kendisini yanlışlıkla ayağından vurunca yakalandı.

21.06.2024 10:40
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İstanbul'da sokak ortasında silahlı kavga kamerada: Evinde kendisini vurunca yakalandı

Ulus'ta iki arkadaş çıkan kavgada birbirlerine silahla ateş açtı

Sokağa taşan kavgada şahıs bacağından yaralandı

İSTANBUL - Ulus'ta iki arkadaş, küfür nedeniyle aralarında çıkan kavgada silahla birbirine ateş açtı. Sokağa taşan kavgada şahıslardan biri bacağından yaralandı. Saldırgan, ertesi gün evinden kendisini yanlışlıkla ayağından vurunca yakayı ele verdi. Silahlı kavga anları kameralara yansırken, saldırgan tutuklandı.

Beşiktaş Ulus'ta geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda akşam saatlerinde Sercan B. ile Abdülkadir V., birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında alkolünde etkisiyle küfür nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine silahını çeken iki arkadaş birbirine ateş açtı. Sokağa taşan silahla kavgada, Abdülkadir V., ateş açtığı Sercan B.'yi bacağından yaraladı. Yaşanan silahlı kavga kameralara anbean yansırken, yaralı Sercan B. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Beşiktaş Asayiş polisi yakaladı

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Sercan B.'yi yaralayan şahsın Abdülkadir V. olduğu tespit edildi. Yakalama çalışmaları sürdüğü sırada ertesi gün gelen bir silahla yaralama ihbarı üzerine polis adrese gitti. Eve giren polis Abdülkadir V.'nin ayağından silahla yaralandığını gördü.

Silahla kendini ayağından vurunca yakalandı

Silahıyla oynarken yanlışlıkla kendisini vurduğunu söyleyen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın tedavisi sonrasında emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, "kasten yaralama" ve "ateşli silahla kanununa muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da sokak ortasında silahlı kavga kamerada: Evinde kendisini vurunca yakalandı - Son Dakika

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