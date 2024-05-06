İstanbul'da sokakta yumruklu kavgalar kamerada: Kadın aldığı darbeyle yere düştü - Son Dakika
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İstanbul'da sokakta yumruklu kavgalar kamerada: Kadın aldığı darbeyle yere düştü

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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sokaklarda ve caddelerde yine sinirler gerildi. Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın, aldığı darbelerle yerde kaldı. Kağıthane'de sokak arasında iki kişi arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırabildi. Pendik'te ise iki grup cadde ortasında tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

06.05.2024 12:08
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İstanbul'da sokakta yumruklu kavgalar kamerada: Kadın aldığı darbeyle yere düştü

İSTANBUL - Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın, aldığı darbelerle yerde kaldı. Kağıthane'de sokak arasında iki kişi arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırabildi. Pendik'te ise iki grup cadde ortasında tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sokaklarda ve caddelerde yine sinirler gerildi. Bazı vatandaşlar arasında kimi zaman küfürleşme, kimi zaman da başka nedenlerle kavga çıktı. Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde yaşanan kavgada iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O esnada kavgaya dahil olan bir kadın ise aldığı darbelerle yere düştü. Yerden kalktıktan sonra küfür ederek saldırmaya devam eden kadın güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gençler zorlukla ayrıldı

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavganın seslerini duyan esnaf ve arkadaşları olay yerine gelerek gençleri ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin uzun süre mesai harcaması üzerine sinirli gençler güçlükle sakinleştirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cadde ortasında tekmeler konuştu

Pendik'te ise iki grup arasında cadde ortasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Araç trafiğinin ortasında yaşanan kavgaya sürücüler kornalarla tepki gösterirken, gençler o esnada yumruklaşmaya devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga daha da büyümeden sonlandırıldı. O anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da sokakta yumruklu kavgalar kamerada: Kadın aldığı darbeyle yere düştü - Son Dakika

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