İstanbul'da su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 kişi tahliye edildi

Bakan Çiftçi: "Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız; AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir."