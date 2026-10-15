İstanbul'da su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 kişi tahliye edildi

İstanbul'da su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 kişi tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Çiftçi, İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşın sağ salim tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye, AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla yapıldı.
Bakan Çiftçi: "Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız; AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir."
Kaynak: İHA
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