İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon

19.06.2026 08:14
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Eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul merkezli olarak ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 ayrı olaya karıştığı belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yürütülen çalışmalar kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, yağma, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına ilişkin toplam 23 ayrı eylemin aydınlatılması amacıyla harekete geçildi. Elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda, bugün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olaylarla ilgili soruşturmanın ise çok yönlü devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon - Son Dakika

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