İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 34 şüpheli tespit edildi, 25'i gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 34 şüpheli tespit edildi, 25'i gözaltına alındı

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İstanbul Anadolu Yakası'nda silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada 34 şüpheli tespit edilirken, 3'ü ceza infaz kurumunda, 6'sı firari durumda.

İstanbul Anadolu Yakası'nda iş yeri ve araç kurşunlama, yağma, tehdit ve alıkoyma suçlarına karıştıkları belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında yapılan teknik takipler, MASAK verileri, banka hareketleri, HTS analizleri ve çeşitli kurumlardan elde edilen deliller incelendi. Yapılan incelemelerde, Anadolu Yakası'nda bulunan bazı mağdurlardan maddi menfaat temin etmek amacıyla tehditte bulunan, mağdurların iş yerleri ve araçlarını kurşunlayan ve kasten yaralama eylemlerinde bulunan şüpheliler tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarını işledikleri belirlenen, 3'ü ceza infaz kurumunda bulunan toplam 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari durumda bulunan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Anadolu Yakası3. SayfaİstanbulGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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