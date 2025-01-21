İstanbul'da Suç Örgütü Soruşturması: Ahmet Özer'in İfadesi Açıklandı

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İstanbul'daki suç örgütü soruşturmasında 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan da tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı. Özer ifadesinde, "Dosyaya konu 2 ihale sürecinde en ufak bir dahlim yoktur" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ayrıca ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edilmişti. Yapılan tespitin ardından soruşturma başlatılırken, bu çerçevede aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu 23 şüpheli tutuklanmıştı.

"Dosyaya konu 2 ihale sürecinde en ufak bir dahlim yoktur"

Soruşturma kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan da tutuklanmıştı. Özer'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla Savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özer kimlik tespitinde aylık gelirinin 150 bin lira olduğunu belirtti, ifadesinde ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Başkan sıfatıyla ihale süreçlerinde herhangi bir sorumluluğum yoktu. Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Mehmet Şimşek'i Ataşehir Belediyesi'nden getirttik. Kendisi Ataşehir'den Esenyurt'a gelmesinin zor olacağını söyledi, bu konuda İbrahim Halil Çalış ile görüşmüşler. Kendisini ikna etmek için Çalış çaba sarf etmiş. Ben de Ataşehir Belediye Başkanı ile görüştüm ve gelmek istiyorsa kolaylık tanımasını söyledim. Kendisini öncesinde tanımıyordum. Önceki müdürün eşi hasta olduğundan ve işi bırakacağından dolayı yenir bir müdüre ihtiyacımız vardı. Çalış da kendisini tanıyormuş. Güvendiği birisi olduğunu söyleyince belediyemize geçişi yapıldı. Dosyaya konu 2 ihale sürecinde en ufak bir dahlim yoktur. Önceki firmanın sözleşme süresi bitecekti, yeni bir ihale yapılması gerektiği bilgisini bana verdiler. Ben de önceki firmanın yaşattığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması için işini iyi yapan bir firmaya işin verilmesi gerektiğini, önceki firmanın araçların eski olduğunu ve bu sıkıntıları tekrar yaşamamamız gerektiğini söyledim" dedi.

"Esenyurt'taki temizlik işlerinin aksamaması ve çöplerin yerde kalmaması için kamu yararı gereği pazarlık usulü ihale yapıldığını biliyorum"

Özer ifadesinin devamında, ihaleye giren firmalara ilişkin yazılı ya da sözlü talimatının olmadığını belirterek, "Teklif veren firmaları tanımam, yine yüklenici firmanın ismini bu zamana kadar duymamıştım. Aziz İhsan Aktaş ismini de bilmiyorum, bu şahsı tanımıyorum. İsmini basından öğrendim, ilk ihale yapıldıktan sonra ihaleye itiraz olduğunu, Esenyurt'taki temizlik işlerinin aksamaması ve çöplerin yerde kalmaması için kamu yararı gereği pazarlık usulü ihale yapıldığını biliyorum. Esenyurt'un ben gelene kadar temizlik ve hijyen sorunu vardı, benim dönemimde de bir süre daha bu şikayetler gelmeye devam etti. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettim, 'Temizyurt Esenyurt' isimli kampanyayı başlattım. Bu kampanyaya tüm siyasi partilerin ilçe yöneticileri, kurum amirleri, kaymakam katıldı ve destek verdiler. Açılışı da kaymakam bey yaptı. Adnan Acar, Mehmet Şimşek ve İbrahim Halil Çalış isimli kişileri ilgili birimlere ben atadım" ifadelerini kullandı.