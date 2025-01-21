İstanbul'da Suç Örgütü Soruşturması: Ahmet Özer'in İfadesi Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Suç Örgütü Soruşturması: Ahmet Özer'in İfadesi Açıklandı

Geniş Video İzle

İstanbul'daki suç örgütü soruşturmasında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihale süreçlerinde herhangi bir dahli olmadığını öne sürdü. Rüşvet ve ihale süreçlerini organize eden suç örgütü hakkında devam eden soruşturmada 23 kişi tutuklandı.

21.01.2025 12:01  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki suç örgütü soruşturmasında 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan da tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı. Özer ifadesinde, "Dosyaya konu 2 ihale sürecinde en ufak bir dahlim yoktur" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ayrıca ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edilmişti. Yapılan tespitin ardından soruşturma başlatılırken, bu çerçevede aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu 23 şüpheli tutuklanmıştı.

"Dosyaya konu 2 ihale sürecinde en ufak bir dahlim yoktur"

Soruşturma kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan da tutuklanmıştı. Özer'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla Savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özer kimlik tespitinde aylık gelirinin 150 bin lira olduğunu belirtti, ifadesinde ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Başkan sıfatıyla ihale süreçlerinde herhangi bir sorumluluğum yoktu. Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Mehmet Şimşek'i Ataşehir Belediyesi'nden getirttik. Kendisi Ataşehir'den Esenyurt'a gelmesinin zor olacağını söyledi, bu konuda İbrahim Halil Çalış ile görüşmüşler. Kendisini ikna etmek için Çalış çaba sarf etmiş. Ben de Ataşehir Belediye Başkanı ile görüştüm ve gelmek istiyorsa kolaylık tanımasını söyledim. Kendisini öncesinde tanımıyordum. Önceki müdürün eşi hasta olduğundan ve işi bırakacağından dolayı yenir bir müdüre ihtiyacımız vardı. Çalış da kendisini tanıyormuş. Güvendiği birisi olduğunu söyleyince belediyemize geçişi yapıldı. Dosyaya konu 2 ihale sürecinde en ufak bir dahlim yoktur. Önceki firmanın sözleşme süresi bitecekti, yeni bir ihale yapılması gerektiği bilgisini bana verdiler. Ben de önceki firmanın yaşattığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması için işini iyi yapan bir firmaya işin verilmesi gerektiğini, önceki firmanın araçların eski olduğunu ve bu sıkıntıları tekrar yaşamamamız gerektiğini söyledim" dedi.

"Esenyurt'taki temizlik işlerinin aksamaması ve çöplerin yerde kalmaması için kamu yararı gereği pazarlık usulü ihale yapıldığını biliyorum"

Özer ifadesinin devamında, ihaleye giren firmalara ilişkin yazılı ya da sözlü talimatının olmadığını belirterek, "Teklif veren firmaları tanımam, yine yüklenici firmanın ismini bu zamana kadar duymamıştım. Aziz İhsan Aktaş ismini de bilmiyorum, bu şahsı tanımıyorum. İsmini basından öğrendim, ilk ihale yapıldıktan sonra ihaleye itiraz olduğunu, Esenyurt'taki temizlik işlerinin aksamaması ve çöplerin yerde kalmaması için kamu yararı gereği pazarlık usulü ihale yapıldığını biliyorum. Esenyurt'un ben gelene kadar temizlik ve hijyen sorunu vardı, benim dönemimde de bir süre daha bu şikayetler gelmeye devam etti. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettim, 'Temizyurt Esenyurt' isimli kampanyayı başlattım. Bu kampanyaya tüm siyasi partilerin ilçe yöneticileri, kurum amirleri, kaymakam katıldı ve destek verdiler. Açılışı da kaymakam bey yaptı. Adnan Acar, Mehmet Şimşek ve İbrahim Halil Çalış isimli kişileri ilgili birimlere ben atadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Yönetim, Ahmet Özer, Politika, Esenyurt, İstanbul, Belediye, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Suç Örgütü Soruşturması: Ahmet Özer'in İfadesi Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
16:41 Çin’de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi
16:35 Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı ’’Ünalların evine maymun geliyor’’ Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı! ''Ünalların evine maymun geliyor''
16:30 Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor
16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
16:26 Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti
16:24 Futbolseverlere müjde TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
16:18 Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı
16:14 Narin davasında anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 12:43:09. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Suç Örgütü Soruşturması: Ahmet Özer'in İfadesi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.