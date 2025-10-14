İstanbul'da Suç Örgütüne Gözaltılar - Son Dakika
İstanbul'da Suç Örgütüne Gözaltılar

İstanbul\'da Suç Örgütüne Gözaltılar
14.10.2025 09:27
İstanbul'da Dağ Grup şirketine yönelik soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Laleli'de bulunan Dağ Grup çatısı altında şirket ve şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerinin çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketler üzerinden tekellere alındığı, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanıldığı öne sürüldü.

1 MİLYAR 300 MİLYON SUÇ GELİRİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde edilen paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin ise çeşitli yöntemlerle aklandığı iddia edildi.

255 TAŞINMAZ, 60 ARAÇ VE TÜM PARALARA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. Maddesine Muhalefet" suçlarından 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması, suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Suç Örgütüne Gözaltılar - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da Suç Örgütüne Gözaltılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.