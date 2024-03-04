İstanbul'da taksi krizleri kamerada: Sürücü taksimetre açmayıp bin lira istedi, yolcu ise ücreti ödemedi
İSTANBUL - İstanbul'da taksiyle yolculuk yapan bir kadın, seyahat sonunda taksimetre ücretini ödemeden araçtan indi. Taksi sürücüsü ise yaşananları "Seni savcılığa vereceğim" diyerek kayıt altına aldı. Beşiktaş'ta ise taksiye binerek Halkalı'ya gitmek isteyen müşterilerden taksimetre açmadan bin lira isteyen taksi sürücüsü yolcuları yolda indirdi. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un birçok semtinde zaman zaman taksi sürücüleri ve yolcular arasında çeşitli nedenlerle tartışmalar çıkıyor. Bu olaylardan birinde iddiaya göre taksiyle yolculuk yapan bir kadın, evinin önüne geldiğinde araçtan inerek ücreti vermek istemedi. Bunun üzerinde taksi sürücüsü ile aralarında tartışma başladı. Taksi şoförü, kendisine iftira atma ihtimaline karşı o kadını kayıt altına alırken, "Seni savcılığa vereceğim" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Taksimetre açmayıp bin lira istedi iddiası
Yaşanan diğer olayda ise iddiaya göre Beşiktaş Kuruçeşme'den taksiye binen yolcular, sürücüye Halkalı'ya gitmek istediklerini söyledi. Ardından taksi sürücüsü Halkalı'ya gidene kadar taksimetre açmak istemeyerek yolculardan bin lira talep etti. Bunun üzerine sinirlenen yolcular ile sürücü arasında tartışma başladı. Yaşanan tartışmanın ardından pişkin sürücü yolcuları yarı yolda indirerek ilerlemeye devam etti. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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