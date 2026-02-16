İstanbul'da Taksi Ücreti Tartışması

İstanbul'da taksi sürücüsü ile yolcular arasında ücret tartışması yaşandı. Taksim'den 5 kadın yolcuyu Sultangazi'ye getiren taksiciye bin lira yerine 400 lira ödendiği iddia edilirken, ödeme tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den 5 kadın yolcuyu aracına alan taksi sürücüsü, yolculuğun ardından taksimetrede yazan bin liralık ücreti talep etti. Ücrete itiraz eden kadınların taksiye 400 lira ödediği öne sürüldü. Ücret konusunda taraflar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken, kadınların taksiye tekme atarak zarar verdiği iddia edildi. Yaşanan gerginlik anları taksi sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların hararetli şekilde tartıştığı ve taksi çevresinde yaşanan hareketlilik yer aldı. - İSTANBUL