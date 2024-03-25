İstanbul\'da Taksici ile Yabancı Uyruklu Kadın Arasında Kavga Çıktı

İstanbul Aksaray'da bir taksiye binen yabancı uyruklu kadın ile taksici arasında iddiaya göre, hızlı gitmediği için Beyoğlu'ndayken takside kavga çıktı. Kendisini darp ettiği iddia eden kadın, taksiciye hakaret ve küfür etti. Yaşananlar kameralara yansırken taksici Taner Çatalbaş, "Bana hızlı git dedi, trafik olunca da bana 'hep böyle yapıyorsunuz, siz şerefsizsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.
İstanbul Aksaray'da geçtiğimiz hafta Taner Çatalbaş'ın taksisine binen yabancı uyruklu kadın, Beyoğlu'na gitmek istediğini söyledi. Müşteriyi alan Çatalbaş ardından yola çıktı. İneceği yere yaklaşan taksiciye iddiaya göre yabancı uyruklu müşteri hızlı gitmesini söyledi. Ancak taksici zaten geldikleri noktaya yakın olduklarını ve ileride trafik olduğunu söyleyince bu kez de kadın, taksiye 'hızlı gitmek için bindim' diyerek karşılık verdi. Bu sebepten dolayı ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında kadın, taksiciye "hep böyle yapıyorsunuz" deyip küfür edince ortalık karıştı.
Hızlı gitmedi diye kavga çıkarttı iddiası
İddiaya göre, taksici Çatalbaş kadına araçtan inmesini söyledi. Ancak kadın inmeyerek polis diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine yaşananları cep telefonu ile kayıt altına alan taksiciyi gören kadın bu kez de "beni dövüyorlar" diyerek bağırmaya başladı. Kadının küfür ve hakaret ettiği olay ise kameralara yansıdı. Olayın ardından emniyete giden kadın ve taksicinin bir süre sonra birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
"Bana 'hep böyle yapıyorsunuz, siz şerefsizsiniz' dedi"
Olayla ilgili konulan taksici, "25 senedir taksicilik yapıyorum. Olay günü Aksaray'dan müşteri aldım, Taksim'e getirdim. İneceği yere 150 metre falan kaldı, sağa doğru yanaştım. Hızlı gitmemi söyledi, zaten ineceğini söyledim. O da taksiye hızlı gitmek için bindiğini söyledi. Ben de trafiğin olduğunu, nasıl gideceğimi söyledim. Bana 'hep böyle yapıyorsunuz' diyerek küfür etti. Öyle deyince ben de sağa çektim, 'arabamdan hemen iner misin, hemen seni indirmek istiyorum, götürmeyeceğim' dedim. Bu sefer polis diye bağırmaya başladı. O bağırınca ben de kameraya almaya başladım. 'Polis, beni dövüyorlar' dedi. Sonra bir abi geldi, Arapça onunla bir şeyler konuştu, 'ben senin yanındayım kardeşim, bu bilerek yapıyor' dedi. Yunus ekipleri geldi. Sonra beni Kasımpaşa karakoluna gönderdiler. 3 buçuk saat kadar bekledik orada. Sürekli orada da hakaret ediyordu. Polis memuru ona, arabanın içerisindeki kamerayı açacağını, açtıktan sonra onu dövüp dönmediğimi göreceğimizi söyledi. Bu kez 'beni dövmedi, dövmeye kalktı' dedi. Polis ona inanmadı, yalan söylüyordu. İyice cıvıttı, bedavadan 4 saat karakolda beklemiş oldum. Haklı olduğumu bildiğim için, kayda değer bir şey olacağını düşünmediğimden dolayı pek de umursamadım. Arabanın kamerası da var, elimdeki telefonla da çekmişim. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi tutturamayacağını biliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Taksici ile Yabancı Uyruklu Kadın Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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