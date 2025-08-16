İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler
16.08.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler
Haber Videosu

İstanbul'da bir sürücünün kucağına aldığı kadınla trafikte araç kullanması görüntülendi. Görüntüye tepki gösteren bir vatandaş, "Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler" dedi. Sosyal medyada paylaşılan video, "Normal" ve "Rezillik" yorumlarıyla kullanıcıları ikiye böldü.

İstanbul'da trafikte tepki çeken bir olay yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü, kucağına aldığı kadınla birlikte otomobil kullanırken görüntülendi.

"SEVİŞİYORLAR ARABADA, TERBİYESİZLER"

Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın seyir halindeyken kadının sürücünün kucağında oturduğu görülüyor. O anlara tanık olan bir vatandaş ise duruma sert tepki göstererek, "Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler" ifadelerini kullandı.

YORUMCULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Olayın ne zaman ve hangi ilçede yaşandığı henüz netleşmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına "Abartılacak bir şey yok videoda", "Allah korusun bir kaza olsa", "gayet normal bir görüntü", "Rezillik başka bir şey değil, eskiden kadın denilince edep haya akla gelirdi" şeklinde yorumlar yapıldı.

İstanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Antalya’da nişan töreninde kavga 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Antalya'da nişan töreninde kavga! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Uçak indi Taylan Bulut, Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’da Uçak indi! Taylan Bulut, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
İzmir’den sonra, İzmit de çöplüğe döndü İzmir'den sonra, İzmit de çöplüğe döndü
Astrolog Nuray Sayarı’nın en mutlu günü Gelinliği düğüne damga vurdu Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

15:26
AK Parti’ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
15:33
İstanbul’u fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 16:42:23. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.