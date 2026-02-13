İstanbul\'da trafik yoğunluğu yüzde 90\'a yaklaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu haftanın son iş gününde akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte yüzde 90'a yaklaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu, haftanın son iş gününde ve mesai saatinin bitimiyle birlikte yüzde 90'a yaklaştı. Megakent'te gün boyu belirli aralıklarla etkili olan yağmur,akşam saatlerinde de etkili olunca ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu. Beyoğlu Halıcıoğlu'nda Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik ara ara durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cep trafik verilerine göre saat 18.50 itibariyle yüzde 89 olarak ölçüldü. - İSTANBUL