 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da trafikte erkeklik kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da trafikte erkeklik kavgası kamerada

Mecidiyeköy'de yol verme tartışmasında bir sürücü diğerini dövmekle tehdit edince ortalık karıştı. Tehdit edildiği iddia edilen sürücü görüntü kaydına başlayınca tartışma boyut değiştirdi. Şahıslar arasında yaşanan 'erkek misin sen' tartışması kameralara yansıdı.

İstanbul\'da trafikte erkeklik kavgası kamerada
17.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 22:46
Abone Ol

İstanbul'da trafikte iki sürücünün "erkek misin?" kavgası kamerada

Mecidiyeköy'de yol verme tartışmasında bir sürücü diğerini iddiaya göre dövmekle tehdit edince ortalık karıştı

Tehdit edildiği iddia edilen sürücü görüntü kaydına başlayınca tartışma boyut değiştirdi

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de yol verme tartışmasında bir sürücü diğerini iddiaya göre dövmekle tehdit edince ortalık karıştı. Tehdit edildiği iddia edilen sürücü görüntü kaydına başlayınca tartışma boyut değiştirdi. Şahıslar arasında yaşanan "erkek misin sen" tartışması kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücülerden birisi diğerini iddiaya göre dövmekle tehdit etti. Bunu duyan sürücü, cep telefonu kamerasını çıkararak yaşananları kayıt altına almaya başladı. Sürücünün iddiasına göre cep telefonu kamerasının çıkmasıyla tehditler savuran sürücü bir anda vazgeçti.

"Tehdit ediyordun, erkek misin sen?"

Yaşananları kaydeden sürücü, "Tehdit ediyordun. Erkek misin?" sözleriyle diğer sürücüye bağırdı. Kayda alınan sürücü ise, "Telefonla çekince erkek mi oldun?" sözleriyle karşılık verdi. Bir süre sonra küfür eden sürücü camı kapatırken, diğeri ise kayıt almaya devam etti. Dünyanın en güzel erkeği sensin diye sürücü, karşısındaki tahrik etmeye devam etti ancak camını kapatan sürücü karşılık vermedi. Yaşanan ilginç tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mecidiyeköy, İstanbul, Güvenlik, Şiddet, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da trafikte erkeklik kavgası kamerada - Son Dakika


22:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44
Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24
Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14
3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı

Son Dakika
22:49 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44 Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24 Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25 Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:31 İsviçre'de uçağı bozulan ABD Dışişleri Bakanı Blinken havalimanında mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2024 00:02:23. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da trafikte erkeklik kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement