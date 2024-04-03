İstanbul\'da turistlerin arasında dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

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İstanbul'un Fatih ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde 32 ayrı dolandırıcılık suçtan aranan bir şüpheli, Sultanahmet Meydanı'nda turistlerin arasında gezerken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yabancı turistlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sultanahmet Tramvay Durağı civarında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Şüpheliyi adım adım izleyen ekipler, durdurulan ve kimlik bilgilerinden Şeyhmus A. olduğu belirlenen zanlıya GBT sorgusu yaptı. Hakkında "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" olaylarından 32 farklı suç kaydı çıkan Şeyhmus A.'nın, adli makamlarca aranması olduğu ortaya çıktı. Turizm polisi tarafından yakalanan dolandırıcı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüpheli, emniyette verdiği ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL