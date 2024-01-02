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İstanbul'da Uluslararası Casusluk Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Uluslararası Casusluk Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, uluslararası casusluk faaliyetlerine karıştığı belirlenen 33 şüpheli gözaltına alındı. İsrail İstihbarat Servisi'nin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 57 adrese düzenlenen operasyonlarda diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul\'da Uluslararası Casusluk Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı
02.01.2024 - 11:22,
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Uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İsrail İstihbarat Servisi'nin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgisine ulaşıldı. Konuya ilişkin uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği belirlenen toplam 46 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Uluslararası Casusluk Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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