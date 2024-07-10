İstanbul'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da "Bayğaralar" adlı uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kamuoyunda 'Bayğaralar' olarak bilinen ve Esenyurt ilçesi başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" gibi suçlara karışan çetenin üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde çeteye ait olduğu belirlenen 9 ikamet ve 2 iş yerine 5 Temmuz'da operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 614 gram eroin, 1 kilo 32 gram kokain, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 8 hassas el terazisi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tabanca, bu silahlara ait 6 mermi, 4 balistik yelek, polis yeleği ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si 'adli kontrol hükümleri' uygulanarak serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL