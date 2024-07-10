İstanbul'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da 'Bayğaralar' adlı uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

10.07.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da "Bayğaralar" adlı uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kamuoyunda 'Bayğaralar' olarak bilinen ve Esenyurt ilçesi başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" gibi suçlara karışan çetenin üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde çeteye ait olduğu belirlenen 9 ikamet ve 2 iş yerine 5 Temmuz'da operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 614 gram eroin, 1 kilo 32 gram kokain, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 8 hassas el terazisi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tabanca, bu silahlara ait 6 mermi, 4 balistik yelek, polis yeleği ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si 'adli kontrol hükümleri' uygulanarak serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
09:57 Meksika’da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor
09:56 Yok artık Aboubakar Suudi Arabistan’dan teklif aldı, düşünmeden reddetti Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti
09:31 AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi
09:19 Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
09:10 Hırsızlık anı kamerada At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar
09:08 Icardi’den ayrılıyor mu Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu Icardi'den ayrılıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 10:42:27. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement