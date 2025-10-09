İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu
09.10.2025 08:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da 4 milyon uyuşturucu hap ve çeşitli maddeler ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438 buçuk kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu İstanbul'un farklı ilçelerinde operasyon düzenlendiğini kaydetti.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yapılan ortak çalışmalar sonucu; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438 buçuk kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik. Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Banyo camının arkasına baktıklarında dehşete düştüler Banyo camının arkasına baktıklarında dehşete düştüler
16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar Çocukça sevinçleri kamerada 16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada
4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay 4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay
Süper Lig ekibi karıştı Taraftarlar tesisi bastı Süper Lig ekibi karıştı! Taraftarlar tesisi bastı
Jiletle çevreye rahatsızlık verdi, sonrası korkunç Jiletle çevreye rahatsızlık verdi, sonrası korkunç
İsrail, Özgürlük Filosu’na ait gemiye saldırdı Aktivistler alıkonuldu İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu

07:54
Mesajlar ifşa oldu Real Madrid’in yıldızı sevgilisini aldatmış
Mesajlar ifşa oldu! Real Madrid'in yıldızı sevgilisini aldatmış
07:40
Netanyahu’dan Trump’ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama
Netanyahu'dan Trump'ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama
07:37
Gazze’de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
04:57
Gazze’de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas’ın kritik bir çağrısı var
Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var
04:25
Kütahya’da 4.9’luk deprem İstanbul’da da büyük panik yaşandı
Kütahya'da 4.9'luk deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
02:01
Donald Trump duyurdu Gazze’de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı
Donald Trump duyurdu! Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 08:06:10. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.