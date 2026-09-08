İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 26 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 26 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul\'da uyuşturucu operasyonunda 26 kilo metamfetamin ele geçirildi
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İstanbul'da narkotik polisi, Esenyurt ve Küçükçekmece'deki adreslere ve bir araca eş zamanlı baskın düzenledi; toplam 26 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Narkotik polisi tarafından Esenyurt ve Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 26 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik polisi, Esenyurt ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 2 adrese ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 Kilo 950 gram kristal halde metamfetamin, 4 Kilo 600 gram kristalleşmeye başlamış sıvı halde metamfetamin, 16 Kilo 650 gram sıvı halde metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 26 Kilogram 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Esenyurt, Narkotik, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 26 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 26 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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