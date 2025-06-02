İstanbul'da Vatan Partisi Yetkilisi İntihar Girişiminde Bulundu

İstanbul'da Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Balkan Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay Asmalı Mescit Mahallesi Deva Çıkmazı'nda Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığında saat 19.41 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan'a (29) ulaşamayan arkadaşları binaya geldi. Balkan'ın odasının boş olduğunu gören şahıslar ardından tuvalet kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapının kırılmasının ardından Oğuzhan Balkan ağır yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balkan'ın silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde bir silah bulundu. Ağır yaralanan Balkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL