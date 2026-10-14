İstanbul\'da yağmur yolları göle çevirdi, suya batan motosikletli zor anlar yaşadı

İstanbul'da yağmur yolları göle çevirdi, suya batan motosikletli zor anlar yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Suya batan bir motosikletli bulunduğu alandan güçlükle kurtuldu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da bir motosikletli etkili olan yağmur nedeniyle suya battı. Sudan çıkmaya çalışan motosikletlinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir motosikletlinin yaşadığı zor anlar ise kameraya yansıdı. Suya batıp çıkan motosikletli güçlükle bulunduğu alandan kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Kaynak: İHA
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