İstanbul\'da yağmur yolları göle çevirdi, suya batan motosikletli zor anlar yaşadı

İstanbul'da bir motosikletli etkili olan yağmur nedeniyle suya battı. Sudan çıkmaya çalışan motosikletlinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir motosikletlinin yaşadığı zor anlar ise kameraya yansıdı. Suya batıp çıkan motosikletli güçlükle bulunduğu alandan kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.