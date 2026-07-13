İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 73 Gözaltı

İstanbul merkezli "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 73 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 52 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon yapılmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin "organize suç örgütü" niteliğinde hareket ettikleri tespit edilmişti. Şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlemin gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu, paranın bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılara aktarıldığı belirlenmişti. Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç ağına yönelik bu sabah operasyonun düğmesine basılmıştı. Erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonda 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 52 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL