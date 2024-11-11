İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu

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İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu iddia edilen 20 sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında sanatçı Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, sosyal medya fenomeni Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL