İstanbul'da Yasadışı Bahis Soruşturması: 6 Yeni Yakalama - Son Dakika
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İstanbul'da Yasadışı Bahis Soruşturması: 6 Yeni Yakalama

İstanbul'daki yasadışı bahis soruşturmasında 23 sanatçı ve fenomen hakkında 6 yeni yakalama kararı verildi.

13.11.2024 21:46
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İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada 6 şüpheli daha hakkında yakalama kararı verildi. Ayrıca yurt dışında olan şüphelilerin ve tutuklanan sosyal medya fenomenlerin hesapları erişime kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ise ev hapsi kararı verilmiş ve şüpheliler arasında yer alan ve sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6 şüpheli hakkında yakalama kararı talep edildi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Savcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya davet eden, reklam ve teşvik videosunda birlikte yayın yapan ve yurtdışında oldukları anlaşılan Cenk Pekkan ve Ünal Orhan'ın da aralarında bulunduğu Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan, Batuhan Kesgin olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında yakalama kararı talep edildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ortaç ve Erbil, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezası verilmişti. Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Doğukan Demirtaş hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ortaç ve Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama talebiyle bu karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti. Bu çerçevede Ortaç ve Erbil hakkında verilen ev hapsi tedbiri devam ederken, şüphelilere yurtdışı çıkış yasağı tedbiri de uygulandı.

Yurt dışında olan 6 şüphelinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli

16 şüphelinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin, 11 Kasım Pazartesi günü düzenlenen operasyon sırasında yurtdışında oldukları tespit edilen ve gözaltı işlemi yapılamayan sosyal medya fenomenlerinden Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan, Batuhan Kesgin, Cenk Pekkan ve Ünal Orhan olmak üzere 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Aynı zamanda yakalama kararı çıkarılan 6 şüphelinin sosyal medya hesaplarına da Savcılığın talebi doğrultusunda erişim engeli kararı verildi.

Tutuklanan fenomenlerin sosyal medya hesapları da kapatıldı

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomenlerinden Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Yağmur Şifa Yaprak ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Doğukan Demirtaş'ın sosyal medya hesaplara da erişime kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yasadışı Bahis Soruşturması: 6 Yeni Yakalama - Son Dakika

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