İstanbul'da Yasadışı İlaç Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Yasadışı İlaç Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Yasadışı İlaç Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 5 ilde hastane ecza dolaplarında yasadışı ilaç satışı yapıldığı tespit edildi. Operasyon sonucunda 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bin 547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi.

27.08.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 5 ilde hastane ecza dolaplarında yasadışı ilaç satımına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 2 doktorunda bulunduğu 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bin 547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler 3 gr. uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kamu hastanesinde bulunan çeşitli ecza depolarından yasadışı ilaç alınıp satıldığı, kaçakyollarla ülke içerisinde ticaretinin yapıldığı, kaçak botoks ve dolgu ürünlerinin güzellik merkezlerinde uygulandığı belirlendi. Bunun üzerine 23.08.2024 tarihinde ise İstanbul merkezli Adana, Kırklareli, Samsun, Kastamonu ve Ankara illerinde 19 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında 2 doktorunda bulunduğu 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalarda, ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı adrese ise 24.08.2024 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, bin 547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler, 21 adet dijital materyal, 3 gr. uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, istanbul, 3-sayfa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yasadışı İlaç Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:11:55. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yasadışı İlaç Operasyonu: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement