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İstanbul'da Yeni Nesil Mafyaya Operasyon

İstanbul\'da Yeni Nesil Mafyaya Operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'Zaza Doğan' liderliğindeki çeteye ait 4 şüpheli yakalandı.

27.02.2025 11:31
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, elebaşılığını yurt dışında kaçak durumda olan "Zaza Doğan" lakaplı Doğan A.'nın elebaşılığını yaptığı çeteye mensup 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda ortaya çıkan ve sözde yeni nesil mafya olarak tabir edilen, motosikletli suç çetelerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir otoparka silahlı ve el bombalı saldırı eylemleri ile ilgili olarak 72 saatlik kamera görüntülerini tek tel inceleyen polis, saha çalışmaları sonucunda eylemlerin yurt dışında kaçak olarak bulunan Doğan A. liderliğindeki suç örgütüne mensup kişilerin gerçekleştirdiğini tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, silahlı ve el bombalı saldırı eylemlerine karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin, polis ekiplerinin geldiğini fark etmeleri üzerine merdiven boşluğuna attıkları 4 tabancada ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelileri ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yeni Nesil Mafyaya Operasyon - Son Dakika

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