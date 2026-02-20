İstanbul'da Yeni Nesil Suç Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Yeni Nesil Suç Operasyonu

20.02.2026 07:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 5 ildeki operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı, 55 olaya müdahale edildi.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 55 farklı olaya karışan 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zincirleme operasyon, Asayiş, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Yeni Nesil Suç Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye’den Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı’nın taklidini yaptı Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı'nın taklidini yaptı
Maçtan sonra ortaya çıktı Vinicius’un davranışlarından rahatsız olan biri var Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
07:42
Savaşta dengeleri değiştirecek karar Trump, İran’a karşı “yalnız“ kaldı
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı "yalnız" kaldı
07:29
Yer: ABD Aliyev’e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
06:52
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
06:36
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 08:37:44. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yeni Nesil Suç Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.