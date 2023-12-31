 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Yılbaşında 15 Bin Kamera ile Anbean Takip - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Yılbaşında 15 Bin Kamera ile Anbean Takip

İstanbul'da yılbaşında kentin birçok noktasında bulunan 15 bin kamera ile anbean takip edilecek. Toplam 55 bin 556 personel ise yılbaşında görev başında olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan önlemler kapsamında, kent genelinde 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel görev yapacak. Ayrıca, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kentteki 2 bin 200 noktada bulunan 15 bin kamera anbean izlenerek, şehrin hemen her noktası gözlem altında olacak.

İstanbul\'da Yılbaşında 15 Bin Kamera ile Anbean Takip
31.12.2023 - 16:02,
Abone Ol

Yılbaşında İstanbul, kentin birçok noktasında bulunan 15 bin kamera ile anbean takip edilecek. Toplam 55 bin 556 personel ise yılbaşında görev başında olacak.

Yeni yıla sayılı saatler kala, vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğünce birçok önlem alındı. İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelin hazır bulunacağını söyledi.

İstanbul 15 bin kamera ile anbean takip edilecek

Bununla birlikte, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kentteki 2 bin 200 noktada bulunan 15 bin kameranın anbean izlenerek, şehrin hemen her noktasının gözlem altında olacağı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan KGYS'de görevli ekiplerin ise yılbaşı öncesi hummalı bir çalışma içerisinde olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Yılbaşı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yılbaşında 15 Bin Kamera ile Anbean Takip - Son Dakika


15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29
Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

Son Dakika
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29 Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 17:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yılbaşında 15 Bin Kamera ile Anbean Takip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement