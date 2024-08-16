İstanbul'da yol ortasında tartışma: Genç silahla vuruldu - Son Dakika
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İstanbul'da yol ortasında tartışma: Genç silahla vuruldu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan olayda, yol ortasında tartışan 2 kişiyi ayırmaya çalışan genç, tarafların tepkisiyle kavgaya dahil oldu ve silahla vuruldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

16.08.2024 10:20
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde iddiaya göre yol ortasında tartışan 2 kişiyi ayırmaya çalışan 24 yaşındaki O.A., tarafların 'sen niye karışıyorsun' tepkisiyle kavgaya taraf oldu. O.A. diz kapağından silahla vuruldu. Gencin vurulma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis ise şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Olay, gece saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol ortasında tartışan 2 sürücüyü ayırmak için araya giren O.A. (24) ayırmak istediği kavgaya bir anda taraf oldu. 'Sen niye karışıyorsun' diye başlayan tartışma sonunda O.A. silahla dizinden vuruldu. Genç, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın failini yakalamak için çalışmalara başladı.

Silahla vurulma anı cep telefonu kamerasında

Yaşanan silahla vurulma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan tartışma anları ve görüntüdeki bir şüphelinin silahla 2 el ateş etmesi ve O.A.'yı vurması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da yol ortasında tartışma: Genç silahla vuruldu - Son Dakika

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