İstanbul'da yol ortasında tartışma: Genç silahla vuruldu

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde iddiaya göre yol ortasında tartışan 2 kişiyi ayırmaya çalışan 24 yaşındaki O.A., tarafların 'sen niye karışıyorsun' tepkisiyle kavgaya taraf oldu. O.A. diz kapağından silahla vuruldu. Gencin vurulma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis ise şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Olay, gece saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol ortasında tartışan 2 sürücüyü ayırmak için araya giren O.A. (24) ayırmak istediği kavgaya bir anda taraf oldu. 'Sen niye karışıyorsun' diye başlayan tartışma sonunda O.A. silahla dizinden vuruldu. Genç, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın failini yakalamak için çalışmalara başladı.

Silahla vurulma anı cep telefonu kamerasında

Yaşanan silahla vurulma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan tartışma anları ve görüntüdeki bir şüphelinin silahla 2 el ateş etmesi ve O.A.'yı vurması yer aldı. - İSTANBUL