İstanbul'dan Kandıra'ya gelen gencin kaybolan cenazesine ulaşıldı - Son Dakika
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İstanbul'dan Kandıra'ya gelen gencin kaybolan cenazesine ulaşıldı

İstanbul'dan Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gelen ve yasak olduğu halde dalgalı denize girerek kaybolan Muharrem Elitaş'ın cenazesi bulundu. Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucunda Elitaş'ın cenazesi denizde bulundu ve İstanbul'a gönderildi.

17.06.2024 10:45
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İstanbul'dan Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gelen ve yasak olduğu halde dalgalı denize girerek kaybolan gencin cenazesine ulaşıldı.

İstanbul'dan Kandıra ilçesi Demirçakıl Koyu'na gelen Muharrem Elitaş (24), girilmesi yasak olduğu halde, 15 Haziran tarihinde dalgalı denize girdi. Denizde çırpınan Elitaş'ı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, kıyı emniyeti, jandarma, komando ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterle, denizden de botla arama çalışmaları sürdürülürken Elitaş'ın cenazesi dün denizde bulundu. Otopsi yapılmak üzere morga kaldırılan Elitaş'ın cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'dan Kandıra'ya gelen gencin kaybolan cenazesine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'dan Kandıra'ya gelen gencin kaybolan cenazesine ulaşıldı - Son Dakika
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