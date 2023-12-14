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İstanbul, Diyarbakır ve Batman'da PKK operasyonu: 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul, Diyarbakır ve Batman'da PKK operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul, Diyarbakır ve Batman\'da PKK operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
14.12.2023 - 12:04,
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İstanbul, Diyarbakır ve Batman'da PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonun yeni detaylarına ulaşıldı. PKK/KCK bölücü terör örgütünü ve elebaşını destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli korsan gösteri yapan, bölücü terör örgütünü ve elebaşını övücü destekleyici duvar yazıları yazan, terör suçlarından aranan şahıslara yönelik İstanbul merkezli Batman ve Diyarbakır illerinde operasyon düzenlendi. Toplamda 18 ayrı adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Batman, PKK, Terör, Soruşturma, Gözaltı, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul, Diyarbakır ve Batman'da PKK operasyonu: 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul, Diyarbakır ve Batman'da PKK operasyonu: 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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