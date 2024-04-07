İstanbul-Edirne Otoyolu\'nda kumaş yüklü tır yanarak küle döndü

İstanbul- Edirne Otoyolu'nda seyir halindeki kumaş yüklü tır, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi yakınlarında yanarak küle döndü.
Yargın, Babaeski ilçesi Demirkapı köyü mevkii TEM Avrupa Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. yönetimindeki kumaş yüklü tırdan dumanlar yükselmeye başladı. İ.Ç, tırı kenara çekerek araçtan indi. Kısa sürede alevlere teslim olan tır küle döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan tıra müdahale ederek söndürdü. Tır sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada küle dönen tır kurtarıcı vasıtasıyla otoyoldan kaldırılırken, tek şeritten kontrollü verilen trafik yolun telizlenmesinin ardından normale döndü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ
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