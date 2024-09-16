İstanbul-Edirne Otoyolu'nda Yangın

İstanbul - Edirne Otoyolunda yangın: Trafik tek şeritten sağlandı
EDİRNE - İstanbul-Edirne Otoyolunda ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.
İstanbul - Edirne Otoyolunda, Edirne gişelere 500 metre kala ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Yangın boyunca trafik tek şeritten sağlandı.
Ekiplerin çalışması sonucu yangının söndürülmesinin ardından otoyol tüm şeritleriyle trafiğe açıldı.
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