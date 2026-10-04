İstanbul Emniyeti Şişli'deki denetimde 34 kadının sigortasız çalıştırıldığını belirledi - Son Dakika
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İstanbul Emniyeti Şişli'deki denetimde 34 kadının sigortasız çalıştırıldığını belirledi

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İstanbul Emniyeti Şişli'de eğlence yerlerine 100 personelle denetim düzenledi. Denetimde 12 Türk ve 22 yabancı toplam 34 kadının sigortasız çalıştırıldığı, ruhsata aykırılık gibi ihlaller tespit edildi ve çok sayıda iş yerine idari işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu güvenliğinin sağlanması, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel ahlaka aykırı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla Şişli'de eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şişli'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerince, umuma açık eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. 100 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 12 Türk vatandaşı ve 22 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 34 kadının, ruhsat faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak şeklinde çalıştırıldığı tespit edildi.

Denetim yapılan adreslerde, tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması başta olmak üzere çeşitli mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul Emniyeti Şişli'deki denetimde 34 kadının sigortasız çalıştırıldığını belirledi - Son Dakika
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