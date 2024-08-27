İstanbul Esenyurt'ta Sipariş Getiren Kurye Asansörde Mahsur Kaldı - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta Sipariş Getiren Kurye Asansörde Mahsur Kaldı

İstanbul Esenyurt\'ta Sipariş Getiren Kurye Asansörde Mahsur Kaldı

İstanbul Esenyurt'ta bir kurye, tuvaletini yaptığı asansörün arıza yapması sonucunda mahsur kaldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

27.08.2024 13:25
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İstanbul Esenyurt'ta sipariş getiren kurye, tuvaletini yaptığı asansörün arıza yapması sonucunda mahsur kaldı. Yaşanan o trajikomik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. Lüks bir siteye sipariş getiren kurye, dönerken asansöre tuvaletini yaptı. Saniyeler içinde asansör arıza yaparken, kurye mahsur kaldı. Dakikalarca içeride mahsur kalan adam çaresizce tuşlara basarken, site görevlileri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaşanan o trajikomik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Esenyurt'ta Sipariş Getiren Kurye Asansörde Mahsur Kaldı - Son Dakika

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