İstanbul Eyüpsultan'da Mangal Ateşinde Patlama: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İstanbul Eyüpsultan'da Mangal Ateşinde Patlama: 2 Kişi Yaralandı

İstanbul Eyüpsultan\'da Mangal Ateşinde Patlama: 2 Kişi Yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da bir grup işçinin yaktığı mangal ateşinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle işçiler yere düşerken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

15.02.2024 18:24  Güncelleme: 18:26
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İstanbul Eyüpsultan'da bir grup işçinin yaktığı mangal ateşinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle 2 kişi yere düşerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İddiaya göre, Pirinççi Mahallesi'nde 9 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında aynı fabrikada çalışan 6 işçi mangal yakmak için bir araya geldi. Yaktıkları mangalın etrafında toplanan işçiler sohbet ederken, ateşte bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamayla işçiler sandalyeden yere düştü. Bir süre ne olduğunu anlayamayan işçiler şoku atlatınca mangalın etrafından uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul Eyüpsultan'da Mangal Ateşinde Patlama: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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