İstanbul Eyüpsultan'da Otoparkta 10 Araç Zarar Gördü

3.Sayfa

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz günlerde bir otoparkın içindeki 10 araca zarar veren şahıs, polisin 42 ayrı açıdan 30 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

Olay, 8 Ağustos perşembe günü Eyüpsultan ilçesinde yaşandı. Yapılan ihbar üzerine bir açık otoparkta park halinde bulunan 10 aracın lastiklerine ve aynalarına zarar verildiği tespit edildi. Yapılan ihbarı değerlendiren Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 42 ayrı güvenlik kamerasından 30 saatlik görüntüyü inceledi. Yapılan incelemede motosikletten inerek açık otoparkta bulunan araçlara zarar veren şahıs tespit edildi. 22 yaşındaki K.B. inceleme sonrası kıskıvrak yakalanırken olayı neden gerçekleştirdiği henüz öğrenilemedi. "Kasten yaralama, mala zarar verme, otodan hırsızlık, tehdit, yağma, 6136 SKM" suçlarından poliste kaydı olan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL