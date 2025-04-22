İstanbul Güngören\'de Sesler Üzerine Bina Tahliye Edildi

İstanbul Güngören'de kolonlarından ses gelerek tahliye edilen 6 katlı binada inceleme yapıldı. Bina havadan görüntülendi.

Güngören Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak'ta dün akşam saatlerinde 6 katlı binanın bir dairesinin tavanında sıvasında çökme yaşandı. Panikleyen vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler binada inceleme yaptı. Vatandaşların kolonlardan da ses geldi demesi üzerine inceleme sonucu bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Gündüz tekrar binaya gelen belediye ekipleri detaylı inceleme başlattı. Örnek alan ekipler binanın yıkılıp yılmayacağına karar verecekler. - İSTANBUL