İstanbul'un Güngören ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi ve bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi, işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde, inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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21.11.2026 17:51:31. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul Güngören'de temel kazısında toprak kayınca bir işçi toprak altında kaldı - Son Dakika
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