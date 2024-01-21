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İstanbul Havalimanı'nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında, çocukları ve gençleri uyuşturucuya karşı korumak için tüm gayretin gösterileceği ve illegal ticarete tevessül edenlere fırsat verilmeyeceği vurgulandı.

İstanbul Havalimanı\'nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
21.01.2024 - 20:03,
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İstanbul Havalimanı'nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Gümrük Muhafaza Ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı. Paylaşıma göre, operasyon çerçevesinde 568 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.

Paylaşımda, çocukları ve gençleri uyuşturucuya karşı korumak için tüm gayretin gösterileceğini belirtilirken, illegal ticarete tevessül edenlere fırsat verilmeyeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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