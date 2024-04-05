Ramazan Bayramına sayılı günler kala 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. 9 günlük bayram tatilini il dışında değerlendirecek olan vatandaşlar havalimanında yer yer yoğunluğun yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan yoğunlukta yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hatlar kontuarlarında ve pasaport sırasında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.
Bayram tatilini ailesiyle geçireceğini söyleyen Fırat Mutlu, "İstanbul'da çalışıyorum Adana'ya gidiyorum. Daha önce de sık sık gidiyordum. Ailem ve sevdiklerimle vakit geçireceğim, bir süredir bayramı onlarla geçirmiyordum. Bu bayramı onlara ayırdım. Bilet alma işini sonraya bıraktığım için bulmakta zorlandım. Bilet fiyatı olarak da bence normale göre biraz daha fazla ücret ödedim. Seçim sürecini yeni atlattık. Herkese ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum" diye konuştu.
İstanbul'da okuyan üniversite öğrencisi Eren Altay, bayramı Mardin'de geçireceğini belirterek, "Bu bayramın güzel geçeceğini umuyorum. Bilet bulmakta zorlandığım için tatil dönüşümü erkene aldım. Bu yüzden Mardin'de 7 gün kalabileceğim" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Törende İlçe Emniyet Müdürü Komiser Arif Çetin, polislerin görevinin başında olduklarını vurgulayarak, terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadele ettiklerini belirtti.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 8 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayda N.B. isimli şüpheli gözaltına alındı ve polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, araçta yapılan aramada 7,01 gram sentetik uyuşturucu, 9 adet sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, zanlılardan birinin evinde ise 2,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram skunk, 5,33 gram kenevir tohumu, 42 adet sentetik ecza hap ve 7 uyuşturucu içme aparatı bulundu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YSK Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binası yanında bulunan inşaatın iskelesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, işçilerin mangal için yaktığı ateşin sebep olduğu öğrenildi. Olayın ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Karaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elma bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mart ayında Mardin'de bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 127 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı. Vali Akkoyun, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve Mardin'i huzurlu bir şehir haline getirmek için suç ve suç örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, terör, asayiş, organize suçlar ve güvenlik uygulamalarında birçok silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Erzincan'da, Ramazan Bayramı tatili süresince jandarma sorumluluk bölgesinde 808 jandarma devriyesi ve 3 bin 517 personel ile asayiş ve trafik uygulamaları aralıksız devam edecek. Vatandaşların huzur içerisinde yaşamaları için gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam edilecektir.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Mudurnu ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde yapılan denetimlerde, otobüslerde sivil kıyafetli jandarma personeli yolculara uyarılarda bulundu ve kurallara uymaları konusunda bilgilendirdi.
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