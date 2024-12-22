İstanbul Havalimanı'nda Goril Yavrusu Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Goril Yavrusu Yakalandı

İstanbul Havalimanı\'nda Goril Yavrusu Yakalandı

Gümrük ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu ele geçirdi.

22.12.2024 18:17
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İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu yakaladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yük takibe aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede, kafes tipi taşıma ambalajının içerisinde Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu Sözleşmesi Ek-1 Listesi kapsamında nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" tespit edildi. Goril yavrusu Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda Goril Yavrusu Yakalandı - Son Dakika

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