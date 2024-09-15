Havalimanında eşini sevgilisiyle yakaladığını iddia etmişti: Gerçek başka çıktı - Son Dakika
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Havalimanında eşini sevgilisiyle yakaladığını iddia etmişti: Gerçek başka çıktı

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İstanbul Havalimanı'nda, eşi ve sevgilisini tatil dönüşünde basan adam çılgına dönmüştü. Gerçek çok başka çıktı. Aldatıldığını iddia eden adamın eşinden 5 sene önce ayrıldığı ortaya çıktı.

15.09.2024 15:03  Güncelleme: 15:48
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İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan bir olay yaşandı. Eşi olduğunu söylediği kadının Atina uçağından sevgilisiyle indiğini gören adam çılgına döndü.

"BU BENİM KARIM BU DA ATİNA'DA BİRLİKTE OLDUĞU ADAM"

Kadına ve sevgilisine küfürler yağdıran öfkeli adam, "Bu benim karım, bu da Atina'da birlikte olduğu adam" diyerek ortalığı birbirine kattı. Aldatıldığını iddia eden eş karısının kendi çantalarıyla seyahate gittiğini belirterek, "Allah belanı versin. Niye boşanmadın? Hırsız, paramı çaldın. 'Bu da benim çantam" sözleriyle isyan etti.

VATANDAŞLAR NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDI

Çevredeki vatandaşlar olay karşısında neye uğradıklarını şaşırdı ardından adamı sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik ekiplerinin müdahale etmesiyle olay kapandı.

OLAYIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Havalimanında yaşanan ilginç olayın detaylarına ulaşıldı. Eşini sevgilisiyle bastığını iddia eden adamın eşinden 5 yıl önce ayrıldığı öğrenildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Havalimanında eşini sevgilisiyle yakaladığını iddia etmişti: Gerçek başka çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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