İstanbul Havalimanı'nda Türkçe bilmediği için hizmet alamadığı iddiasıyla paylaşım yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Türkçe bilmediği için hizmet alamadığı iddiasıyla paylaşım yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Havalimanı\'nda Türkçe bilmediği için hizmet alamadığı iddiasıyla paylaşım yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Havalimanı'nda annesinin lisanı nedeniyle hizmet alamadığını iddia eden ve sosyal medyada paylaşım yapan kişi hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

19.02.2024 18:02  Güncelleme: 18:04
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İstanbul'da sosyal medyadaki "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması üzerine paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat 2024'de annesinin lisanı nedeniyle kendini anlatamadığını, 2 buçuk saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini ve mağdur olduğunu iddia ederek çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde olayın gerçeği yansıtmadığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda Türkçe bilmediği için hizmet alamadığı iddiasıyla paylaşım yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Türkçe bilmediği için hizmet alamadığı iddiasıyla paylaşım yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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