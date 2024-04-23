İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu Skandal Görüntüler: Yolcu, Halka Açık Alanda Mastürbasyon Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu Skandal Görüntüler: Yolcu, Halka Açık Alanda Mastürbasyon Yaptı

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İstanbul Havalimanı dış hatlar alanında bir yolcunun mastürbasyon yaptığı görüntülere yansıdı. Sarhoş yolcunun önce bunu yaptığı sonra oturduğu yerde sigara içtiği ve tekrardan bu uygunsuz hareketlerine devam ettiği belirtildi. Havalimanı polisinin bilgilendirilmesi üzerine yolcu gözaltına alındı. Yolcunun Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor.

23.04.2024 10:12  Güncelleme: 10:17
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İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde akşam saatlerinde yaşanan olay, görenleri ve duyanları hayretler içerisinde bıraktı. Uçak seferinin beklendiği alanda oturan bir adamın, herkesin içerisinde mastürbasyon yaptığı görüldü. Şüpheli, daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi kapalı alanda sigarasını yakarak içmeye başladı. O anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında yer alan ve her gün binlerce yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı'nda kayda geçen görüntüler bu kadarına da 'pes' dedirtti. Dış hatlar terminalinde uçak seferlerinin beklendiği banklarda oturan yolculardan biri, çevresindeki onlarca kişiye aldırış etmeden kendini tatmin etmeye başladı.

HAVALİMANI POLİSİ GÖZALTINA ALDI

Şüpheli, kamusal alanda yaptığı skandal hareket yetmezmiş gibi bir de yasak olmasına rağmen sigarasını yakarak içmeye başladı. Çevredekiler, havalimanı polisine durumu bildirerek şikayette bulundu. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak bölgeden uzaklaştırdı.

Yapılan incelemelerde şahsın sarhoş olduğu ortaya çıkarken, yolcunun Türk vatandaşı olduğu iddia edildi. Yaşanan o skandaldan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.

İstanbul Havalimanı\'ndaki yolcu Skandal Görüntüler: Yolcu, Halka Açık Alanda Mastürbasyon Yaptı

İstanbul Havalimanı, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu Skandal Görüntüler: Yolcu, Halka Açık Alanda Mastürbasyon Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu Skandal Görüntüler: Yolcu, Halka Açık Alanda Mastürbasyon Yaptı - Son Dakika
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