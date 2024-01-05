İstanbul Kadıköy\'de Servis Aracını Kaçıran Şahıs, Ankara\'da Yakalandı

ANKARA (İHA) – İstanbul Kadıköy'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis aracını kaçıran şahıs, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmek isterken yakalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giden Tolga N. isimli şahsın şüpheli hareketleri sonucu polis ekipleri şahsın üzerini aradı. Üzerinden 2 adet cep telefonu ve 1 adet pos cihazı çıkan şüpheli inceleme işlemleri için Çiftlik Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Yapılan araştırmada şahsın Kadıköy'de içinde öğrenciler olan servisi kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen kişi olduğu ve İstanbul Gasp Büro Amirliğince arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs İstanbul Gasp Büro personeline teslim edildi. - ANKARA