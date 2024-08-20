İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesi olayının zanlıları Romanya'da yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesi olayının zanlıları Romanya'da yakalandı

İstanbul Kağıthane\'de Filistinli iş adamının öldürülmesi olayının zanlıları Romanya\'da yakalandı

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesi olayının 3 katil zanlısı, Romanya'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

20.08.2024 20:36
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İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesi olayının 3 katil zanlısı, Romanya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında bir şahıs içerisinde Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas'ın koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Yaralılardan F.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Anas'ın koruması E.K'nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulmuştu. İncelemelerin ardından Abdulkadir Anas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Alacak verecek meselesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olay ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, hastaneye kaldırılan F.M.'nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.'nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Şüpheli şahıslar Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır"

Açıklamanın devamında, "Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48'de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20.08.2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yaptıkları G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurtiçinde ve yurtdışında takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesi olayının zanlıları Romanya'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesi olayının zanlıları Romanya'da yakalandı - Son Dakika
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