Yasa dışı bahis siteleri mercek altında! 3 yılda tam 4,1 milyar liralık işlem hacmine 30 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa dışı bahis siteleri mercek altında! 3 yılda tam 4,1 milyar liralık işlem hacmine 30 gözaltı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yasa dışı bahis siteleri mercek altında! 3 yılda tam 4,1 milyar liralık işlem hacmine 30 gözaltı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 12 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonda 30 şüpheliye işlem başlatıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu.

İstanbul merkezli 12 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheliye yönelik işlem başlatıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. 

9 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ RADARDA

Yapılan çalışmalarda Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlenen 30 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin söz konusu sitelerde yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 12 ilde belirlenen 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, faaliyetlerin yürütüldüğü ofis olarak kullanılan adreslerde arama yapıldı. Aramalarda bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu şifresi, sözde çağrı merkezi görevi yapan personelin müşterilere okuduğu hazır metinler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

HESAPLARA BLOKE KONULDU

Soruşturma kapsamında 30 şüpheliye ait 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanına bloke işlemi uygulandı. Operasyon kapsamında şüphelilere yönelik adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıOperasyonİstanbulGüncelBankaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
7-1’lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi 7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye’yi terk ediyor Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor
Konya’da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
09:13
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 10:26:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Yasa dışı bahis siteleri mercek altında! 3 yılda tam 4,1 milyar liralık işlem hacmine 30 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei